Honderden migranten na reddingsoperatie aangekomen op Kreta, Griekenland doet nieuwe oproep tot Europese solidariteit

Een boot met aan boord honderden migranten is vandaag, na een reddingsoperatie, aangemeerd in een haven op het Griekse eiland Kreta. Dat meldt de Griekse kustwacht. Afgelopen nacht was er een noodsignaal uitgezonden vanop de overvolle boot, die op drift was geraakt. Naar aanleiding van de reddingsoperatie lanceert Athene een nieuwe oproep tot Europese solidariteit voor de opvang van de migranten.

De groep is intussen van boord gegaan. Om hoeveel mensen het exact gaat, is nog niet duidelijk. De Griekse minister van Migratie, Notis Mitarachi, had het eerder op de dag over “ongeveer 500" personen. "We zijn nog bezig ze te tellen", klinkt het bij een woordvoerster van de kustwacht.

De blauwe, verroeste boot waarmee de migranten in de problemen waren geraakt, was in zeer slechte staat en overladen met mensen. Volgens de Griekse openbare omroep gaat het vooral om Syriërs en Egyptenaren, en zaten er ook een honderdtal kinderen op de boot.

De kustwacht zei de noodoproep van het schip net na middernacht te hebben ontvangen. Twee vrachtschepen, een olietanker en twee Italiaanse vissersboten waren in de buurt om bijstand te verlenen, voegden ze eraan toe.

Een te hulp geschoten vissersboot trok het in problemen geraakte vaartuig uiteindelijk naar de haven van Paleochora, in het zuidwesten van Kreta. De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door sterke wind in het gebied ten zuidwesten van Kreta.

Solidariteit

In een tweet heeft minister Mitarachi de Europese Commissie al gevraagd om "in naam van de Europese solidariteit de hervestigingen naar andere EU-lidstaten" te activeren.

Vrijdag komen de bevoegde ministers uit de 27 lidstaten net samen over deze netelige kwestie. Aanleiding tot het overleg is de Frans-Italiaanse crisis over het onthaal van een andere boot met vluchtelingen aan boord.

