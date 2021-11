Honderden migranten geëvacueerd uit kamp in Noord-Franse Mardijk

Waarom bezocht Mohamed Abrini in zomer 2015 Groot-Brittannië? Belgische speurder getuigt op proces over aanslagen Parijs

Wat was het verdoken doel van een verblijf van Mohamed Abrini in Groot-Brittannië, kort na zijn terugkeer uit Syrië in de zomer van 2015? Die vraag stond dinsdag centraal tijdens het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Abrini zelf was dinsdag, voor de derde dag op rij, niet aanwezig in de rechtbank.

