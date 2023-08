Honderden mensen uit huizen en vakantieverblijven geëvacueerd door branden in Sardinië: “Situatie nu onder controle”

Vlaamse toeristen vinden roos met verlovings­ring tijdens vakantie in Spanje en hopen de eigenaar te vinden

Enkele Vlaamse toeristen hebben een opvallende vondst gedaan tijdens hun vakantie in het Spaanse Javea. Toen Ann Van Campfort uit Kapellen gisteren tijdens een boottochtje met haar familie ging zwemmen, zag ze plots een plastieken roos in het water. Er hing een boodschap in het Spaans aan: ‘Wil je met me trouwen?’. In de roos bleek een ring te zitten. De familie wil graag de eigenaar terugvinden, want álles wijst erop dat dit bijzondere ding per ongeluk verloren is geraakt.