Honderden mensen langs route tijdens indrukwekkende uitvaartstoet 14-jarige Esmee

In het Nederlandse Leiden zijn honderden mensen opgedaagd langs de route waar de uitvaartstoet van de 14-jarige Esmee passeert. Langs de route hangt bij enkele huizen de vlag halfstok. Het meisje werd op oudejaarsdag dood aangetroffen in Leiden. Een 32-jarige man is aangehouden. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van het slachtoffer en wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht.

Veel mensen stonden zaterdagmiddag langs de route waar de uitvaartstoet van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk passeerde. Bij enkele huizen langs de route hing de vlag halfstok. De stoet vertrok vanaf de boerderij Elza Hoeve in Leiden en voerde naar begraafplaats Rhijnhof. Bij de boerderij, waar Esmee een verzorgpaard had en van kinds af aan kwam, werd zaterdagochtend een besloten ceremonie gehouden.

Mensen liepen mee achter de witte koets met de kist met witte paarden ervoor. Volgens woordvoerder van de familie Wilbert van der Post was het Esmees grootste droom om later bij de bereden politie te werken. De stoet bestond verder uit paarden met ruiters, auto’s en een pick-uptruck met een foto van Esmee. Mensen die langs de kant van de weg stonden, legden bloemen in de open truck. Bij de begraafplaats aangekomen, lag de truck vol bloemen.

Esmee werd donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd ze door een groepje sporters gevonden in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. De politie meldde dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Volledig scherm In een stoet van paarden en witte bloemen wordt de 14-jarige Esmee naar haar laatste rustplaats gebracht. Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk werd op oudejaarsdag dood aangetroffen in Leiden. © ANP / Elza Hoeve

De politie vroeg dinsdagavond in een uitzending van Opsporing Verzocht “dringend” om informatie over onder meer de verdwenen fiets van de omgekomen tiener. Daarop kwamen er meer dan honderd tips binnen en de fiets werd woensdagavond gevonden in de Van Riebeeckhof, aan de andere kant van Leiden en niet in de buurt van de Melchior Treublaan of het Vijf Meiplein, waar het meisje mogelijk voor het laatst is gezien.

De afgelopen dagen kwamen er op de plek waar het lichaam van Esmee werd aangetroffen veel mensen samen om bloemen neer te leggen, berichtjes achter te laten of kaarsjes aan te steken.

