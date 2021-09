Honderden mensen in Brazilië op straat tegen president Bolsonaro

Nationale feestdag onder hoogspan­ning in Brazilië: vrees voor “bestor­mings­ta­fe­re­len zoals bij het Capitool”

7 september De nationale feestdag in Brazilië wordt er één onder hoogspanning. Op verschillende plaatsen zijn er protesten ter ondersteuning van president Jair Bolsonaro, maar ook zijn tegenstanders komen op straat. De vrees bestaat dat de situatie mogelijk uitdraait op een gewelddadige bestorming “zoals bij het Amerikaanse Capitool”, want Bolsonaro heeft zijn aanhangers stevig opgehitst tegen instellingen als het Congres en het Hooggerechtshof. In een toespraak heeft de president gezegd “een nieuwe geschiedenis van Brazilië” geschreven wordt.