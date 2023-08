Honderden mensen geëvacueerd vanwege bosbrand op Italiaans eiland Elba

Twee alpinisten vermist in buurt van Zwitserse Grindel­wald

Een Oostenrijkse man en vrouw zijn vermist nadat ze waarschijnlijk bedolven raakten toen het ijs brak in de regio Mittellegi, in de buurt van Grindelwald in Zwitserland. Tijdens zoekacties is al materiaal gevonden, maar van de twee vermisten is nog geen spoor.