Honderden mensen die als slaven werden gehouden gered in Brazilië

Amerikaan­se tiener overleden na eten van bijzonder pikante tortilla­chip

Een 14-jarige Amerikaanse jongen is vrijdag overleden, volgens zijn familie nadat hij had deelgenomen aan de zogenaamde “One Chip Challenge” van de Amerikaanse chipfabrikant Paqui. Het merk daagt zijn klanten uit om één chipje, gekruid met de bijzonder pikante Carolina Reaper- en Naga Viper-pepers, te eten en vervolgens zo lang mogelijk te wachten om iets te eten of te drinken. De politie meldt aan Amerikaanse media dat het nog wachten is op de resultaten van de autopsie.