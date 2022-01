Honderden mensen betogen tegen seksueel geweld in Amsterdam: “Beerput is open na de uitzending van BOOS”

schandaal 'the voice'Honderden mensen zijn zaterdag bijeengekomen op het Museumplein in Amsterdam om zich uit te spreken tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding voor de manifestatie onder de noemer 'No blame, but change' waren de meldingen van misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland. De sprekers benadrukten echter dat seksueel geweld een veel breder probleem is.