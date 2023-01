Honderden mannen belagen meisje van 17 omdat ze ‘ongepast’ gekleed is

In bovenstaande video is te zien hoe L. Tehrani (17) wegwandelt van een menigte mannen op een racebaan in Iraaks Koerdistan. De mannen roepen naar de jonge vrouw en eisen dat ze onmiddellijk weggaat omdat ze ‘ongepast’ gekleed is. Tehrani is nochtans een regelmatige bezoeker van de racebaan, maar nu vindt de menigte dat de jonge vrouw de piloten afleidt. Opmerkelijk want Iraaks Koerdistan beschouwt zichzelf nochtans als een vooruitstrevende maatschappij waar vrouwen vrij zijn om te dragen wat ze willen.