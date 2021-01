Honderden Madrilenen dansen in historisch dik pak sneeuw (maar houden zich daarbij niet aan de coronaregels)

Het is al vijftig jaar geleden dat er in Madrid zo veel sneeuw is gevallen. In de hoofdstad ligt er een pak van zo’n 20 centimeter en in het noorden van het land gaat het zelfs om een halve meter. Historische taferelen dus in het anders warme Spanje, en dat vieren ze daar uitbundig. In dit TikTok-filmpje is te zien hoe honderden Madrilenen in de sneeuw dansen, maar van anderhalve meter afstand is geen sprake.