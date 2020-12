Honderden kinderen vermist na aanval op school in Nigeria

Zeker tientallen doden na “krankzin­ni­ge aanval” terreur­groep Boko Haram in Nigeria

29 november Strijders van Boko Haram hebben zaterdag in het noordoosten van Nigeria tientallen mensen gedood tijdens een aanval op een dorp en arbeiders op een rijstveld. De Verenigde Naties hebben hun dodentol van de aanval in noordoostelijk Nigeria bijgesteld. In een eerder persbericht van de humanitaire coördinator van de VN in Nigeria, Edward Kallon, was sprake van 110 doden. Later is dat in die verklaring online aangepast naar “tientallen”. De Nigeriaanse autoriteiten hadden zelf gewag gemaakt van 70 doden.