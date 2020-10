Honderden kilo's coke in Westerschelde gegooid uit vrachtschip op weg naar Antwerpen

Steeds meer Antwerpse brasse­rieën in handen van georgani­seer­de misdaad: “Men kijkt de andere kant op”

18 oktober De Hoge Boom. De Kroon. De Kaasboerin. Traditioneler kan een brasserie in Antwerpen of omgeving niet heten. Elk van deze horecazaken is of was in handen van de cocaïnehandel. En dan wordt er soms weleens met een granaat gegooid, maar ook niet elke dag: “Het is niet zo dat onze obers serveren in kogelvrije vesten”, klinkt het In De Morgen.