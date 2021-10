Honderden gevangenen ontsnappen na gewapende bestorming gevangenis Nigeria

Livios Boilers, ketels tot zelfs volledige keukens: schade bij werfdief­stal loopt op tot gemiddeld 30.000 euro

20 oktober Zit jij momenteel middenin een bouw- of groot renovatieproject? Dan kan je je werf maar beter goed beveiligen en verzekeren, want de gemiddelde schade bij een werfdiefstal bedraagt zo’n 30.000 euro volgens Federale Verzekering. Bovendien zien ze de diefstal van boilers, verwarmingsketels en nieuwe keukens al enkele jaren sterk toenemen. Bouwmachines en -gereedschap zijn dan weer minder in trek. Wat kan je doen om een werfdiefstal te vermijden? Bouwsite Livios zocht het uit.