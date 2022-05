Honderden Duitse lantaarnpalen staan op omvallen door urinerende honden

Onze correspon­den­te Greet De Keyser in de VS: “Schietpar­tij is keihard aangekomen bij Amerikanen”

Verslagen, boos, moedeloos: de massamoordpartij op de basisschool in Uvalde (Texas) is keihard aangekomen bij de Amerikanen. Dat zegt VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser vanuit de VS. “De politieke wil om dit te vermijden is er alweer niet”, stelt ze. “Wanneer is het genoeg?”

