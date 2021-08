Honderden dorpen in rook gehuld door bosbranden in Siberië: “Je kan bijna niet ademen”

Vreedzame protesten zo goed als onmogelijk in Rusland, zegt Amnesty

8:08 Het is voor de Russen bijna onmogelijk om op een betekenisvolle manier te manifesteren in hun land, hekelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in het rapport "Russia: No Place for Protest". De autoriteiten hebben het recht op vreedzame bijeenkomst uitgehold, aldus de ngo.