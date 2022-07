Honderden doden, duizenden mensen gestrand na "zwaarste regenval in geschiedenis Pakistan"

Angolese mijnwer­kers vinden “grootste roze diamant in 300 jaar”

In Angola, een land in het zuidwesten van Afrika, hebben mijnwerkers een enorme roze diamant ontdekt. De zeldzame edelsteen kreeg de naam ‘The Lulo Rose’, vernoemd naar de mijn in het noordoosten van Angola waar de vondst is gedaan. Volgens het Australische diamantenbedrijf ‘Lucapa Diamond Company’, exploitant van de mijn, zou het gaan om de grootste roze diamant die in de laatste driehonderd jaar is gevonden.

