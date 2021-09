Honderden Britten houden wake voor vermoorde lerares Sabina Nessa (28): “Elke vrouw zou zich veilig moeten voelen”

Honderden mensen zijn gisterenavond samengekomen in Londen tijdens een wake voor de vermoorde leerkracht Sabina Nessa. Het lichaam van de 28-jarige vrouw werd vorige zaterdag aangetroffen in Cator Park, gelegen tussen haar woning en de bar waar ze met een vriendin had afgesproken. Op die korte weg, die Sabina normaal gezien amper vijf minuten zou kosten, werd de jonge vrouw vermoord. Meer dan 500 mensen kwamen gisteren samen op Pegler Square om de lerares te herdenken. “Spreek haar naam uit. Sabina Nessa. We zullen haar nooit vergeten”, was de boodschap.

Jebina Nessa, de zus van Sabina, sprak de aanwezigen op de wake geëmotioneerd toe. “Ik wil jullie allemaal bedanken om te komen en steun te betuigen. We hebben een geweldige, zorgzame en mooie zus verloren, die deze wereld veel te vroeg heeft verlaten”, klonk het. “Geen enkele familie zou moeten doorstaan wat wij nu meemaken", benadrukte Jebina. Ook de nonkel van Sabina vertelde kort iets over zijn nichtje, die “altijd aan het lachen was en anderen altijd hielp”. Ondertussen is er een rouwregister voor de vrouw opengesteld in een gemeenschapscentrum in Cator Park.

Het onderzoek naar de moord op de jonge lerares loopt nog. De politie arresteerde eerder al twee mannen op verdenking van moord, maar zij werden nadien weer vrijgelaten. Verder zijn de autoriteiten nog op zoek naar een andere man die te zien was op de CCTV-beelden. Die beelden tonen hoe de man op Pegler Square loopt met een object in zijn handen op de avond dat Sabina werd aangevallen. De politie roept mensen die de man zouden kennen op om zo snel mogelijk contact op te nemen, aangezien hij “van cruciaal belang” zou kunnen zijn in de moordzaak.

Femicideproblematiek

De hertogin van Cambridge Kate Middleton deelde op Twitter dat ze “diep bedroefd is door het zoveelste verlies van een onschuldige jonge vrouw”. In Downing Street brandde bovendien een kaars ter nagedachtenis van Sabina Nessa. Het nieuws zorgde voor heel wat verbijstering en de Britten willen nu dat het femicideprobleem in het land dringend wordt aangepakt. Een woordvoerder van de raad van de Engelse steden Brighton en Hove zei het volgende: “Elke vrouw en elk meisje zouden zich veilig moeten voelen in hun straten, in hun parken, in open ruimtes en in hun woning”.

Volledig scherm Jebina Nessa spreekt de aanwezigen op de wake geëmotioneerd toe. © AFP

Volledig scherm Mensen houden kaarsen vast ter nagedachtenis van de vermoorde lerares Sabina Nessa. © AFP