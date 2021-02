Honderden betogers op straat in Tunis om moord op linkse politici te herdenken

De manifestanten klaagden zaterdag ook de vele volgens hen willekeurige arrestaties aan tijdens de recente demonstraties tegen de economische situatie in Tunesië. Die is fors verslechterd sinds de start van de coronapandemie. Er waren prominente leden van linkse politieke partijen en vakbonden aanwezig op de betoging.

Tunesië is al onrustig sinds 2011, toen dictator Ben Ali van de macht werd verdreven na maandenlange demonstraties. De onlusten in Tunesië waren de aanleiding voor de Arabische lente die in verschillende landen in de regio pro-democratische betogingen op de been bracht.