Honderden Australiërs moeten hiv-test ondergaan na geblunder met coronatestapparatuur

Blunder in Australië: 243 voormalige bewoners van een quarantainevoorziening in de staat Victoria zijn mogelijk besmet geraakt met via het bloed overdraagbare ziekten, zoals hiv. De plaatselijke autoriteiten hebben toegegeven dat ze dezelfde bloedtestapparatuur gebruikten voor verschillende patiënten bij hun coronatests. De personen in kwestie moeten zich nu op hiv laten testen.

Het gezondheidsagentschap Safer Care Victoria verklaarde gisteren dat het contact opgenomen heeft met 243 patiënten die voor 20 augustus een bloedglucosetest hebben ondergaan. Er bestaat een risico dat er, door de blunder met de apparatuur, via het bloed kruisbesmetting is opgetreden van onder meer het hiv-virus. “Het risico op infectie is laag, maar voor de zekerheid laten alle 243 personen zich best testen”, aldus Safer Care Victoria in een statement.

De bewuste testapparaten die deze zomer gebruikt werden voor de coronatests, zijn eigenlijk ontworpen voor gebruik bij 1 persoon. “En toch werden ze gebruikt voor meerdere patiënten”, vertelt Safer Care. “De naalden werden tussendoor wel verwisseld, maar er kunnen microscopische hoeveelheden bloed aan de apparaten zelf blijven hangen.”

Het agentschap voegt er nog aan toe dat de personen op die manier onmogelijk besmet zijn geraakt met het coronavirus, aangezien het niet via het bloed wordt doorgegeven. Wel is er een laag risico voor andere virussen als hiv, hepatitis B en hepatitis C. “Op dit moment kunnen we de vele vragen over hoe dit is kunnen gebeuren, niet beantwoorden. We zullen een grondige evaluatie uitvoeren over hoe en waarom dit apparaat in gebruik is genomen”, aldus nog Safer Care Victoria.

Dit voorval is het nieuwste in een reeks die Australië, en meer specifiek de staat Victoria, in de coronacrisis heeft getroffen. Eerdere inbreuken in quarantainehotels in Victoria leidden tot een grootschalige uitbraak van het coronavirus in Melbourne, waardoor de op één na grootste stad van Australië wekenlang in een strikte lockdown moest. De staat Victoria is met meer dan 20.000 gevallen en meer dan 800 doden de absolute ‘corona hotspot’ van het land. Australië heeft tot nu toe zo'n 27.400 besmettingen en minstens 905 doden gemeld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.