Honderden arrestaties tijdens protesten tegen veroordeling Navalny

In Rusland zijn gisteravond honderden mensen opgepakt tijdens protesten naar aanleiding van de veroordeling van opposant Alexej Navalny. Op video's op sociale media is te zien hoe aanhangers van Navalny naar politiebussen werden afgevoerd.

Mensenrechtenorganisaties melden dat er in de loop van de dag meer dan dan 1.000 mensen werden opgepakt. De ngo OVD-Info heeft het over zeker 1.050 arrestaties, waarvan 865 in Moskou.

Volledig scherm Een man wordt gearresteerd in Moskou. © AFP

Kort voor de bekendmaking van het vonnis had de politie in de Russische hoofdstad het Rode Plein aan het Kremlin afgezet. De politie riep er mensen op om naar huis te gaan. Navalny's team had opgeroepen tot protest in het centrum van de stad.

Duizenden mensen namen deel aan de protesten, die al begonnen waren tijdens de zitting in de rechtbank. Volgens de aanhangers van Navalny was de rechtszaak politiek gemotiveerd. De manifestanten riepen slogans als "Poetin is een dief" en eisten de vrijlating van Navalny.

Volledig scherm Mensen worden in een busje gestopt door de politie. © EPA

Ook in Sint-Petersburg, in het noorden van het land, hebben de ordediensten barricades opgezet. Er werden volgens ngo's minstens 120 mensen opgepakt.

Strafkamp

Navalny werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling na een eerdere veroordeling zou hebben geschonden. Volgens zijn advocaten wordt een eerder huisarrest mogelijk afgetrokken van de straf, waardoor de regeringscriticus 2 jaar en 8 maanden naar een strafkamp zou moeten.

Zondag waren overal in Rusland steunbetuigingen voor Navalny, waarbij ook massaal deelnemers werden opgepakt.

Volledig scherm Demonstranten rennen weg voor de politie in Moskou. © AFP

Volledig scherm Politieagenten rennen achter de betogers aan. © AP

Volledig scherm Mensen worden gearresteerd in Moskou en in een politiebus gestopt. © EPA

Volledig scherm Een vrouw wordt gearresteerd. © AFP