Honderdduizenden pelgrims op eerste dag van hadj in Mekka

TV STREAMING­TIP. ‘The Righteous Gemstones’: ‘Succession’ maar dan anders

Met het slot van ‘Succession’ had HBO één van de meest besproken reeksen van dit jaar beet. Het vierde seizoen was meteen ook het laatste. Maar wat velen niet weten, is dat de Amerikaanse kwaliteitszender nóg een reeks over een steenrijke familie met ruziënde erfgenamen heeft: ‘The Righteous Gemstones’.