Honderdduizenden mensen gevlucht uit Goma uit vrees voor nieuwe vulkaanuitbarsting

Honderdduizenden mensen hebben inmiddels de Congolese stad Goma verlaten uit angst voor een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo, circa 15 kilometer noordelijker. “Zo’n 80.000 gezinnen zijn geëvacueerd uit Goma, goed voor ongeveer 400.000 personen”, laten de lokale autoriteiten vrijdag weten. Slechts een deel van de stad wordt verplicht geëvacueerd, in de praktijk vlucht bijna iedereen weg. Dat leidde tot erg chaotische toestanden op wegen in het gebied.

Zaterdag barstte de vulkaan onverwacht een eerste keer uit. Daarbij kwamen 32 mensen om. Het merendeel overleed in de chaos na de uitbarsting en niet door de directe gevolgen van de lava of giftige gassen. De lavastroom stopte toen net voor de stad Goma, zeventien dorpen in de omgeving werden wel verwoest. Er zouden zo'n 20.000 mensen dakloos zijn geworden.

Evacuaties

De autoriteiten vrezen dat het gevaar nog niet is geweken en hebben opdracht gegeven een deel van Goma te evacueren. Dat bevel heeft ook volgens schattingen van de Verenigde Naties gevolgen voor 400.000 mensen. Inwoners vertrekken massaal naar de grens met Rwanda of de stad Sake, die zo'n 25 kilometer verderop ligt. In Goma zelf was het vrijdagochtend opvallend rustig op straat. Veel winkels bleven dicht.

Volledig scherm Beelden van de uittocht uit Goma. © AP

“De bevolking begint zich intussen te installeren in kampen. Dat gaat de hulpverlening vergemakkelijken”, verzekert de overheid van Noord-Kivu, de provincie waarin Goma ligt. De hulp richt zich op het voorzien van drinkbaar water, gezondheidszorg, voedsel en andere levensnoodzakelijke producten. Ze zorgen ook voor kinderen die gescheiden zijn geraakt van hun ouders, legt de overheid verder uit.



Lavameer weer gevuld

Sinds de uitbarsting zijn er honderden naschokken gevoeld bij de vulkaan, vaak zorgden die ook voor schade aan gebouwen. Ook is het lavameer in de krater weer gevuld, waardoor bij een uitbarsting veel lava naar buiten kan stromen.

Volledig scherm © AP

De 3.470 meter hoge vulkaan Nyiragongo behoort tot de actiefste van Afrika. Sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw is de vulkaan zeker 34 keer uitgebarsten. De militaire gouverneur van Goma, Constant Ndima, zei donderdag tegen lokale media dat er aanwijzingen zijn dat er magma onder een deel van de stad is en ook onder de bodem van een stuk van het Kivumeer. Er kan daarom niet worden uitgesloten dat er ook uitbarstingen in de stad of onder het meer komen.

Een groot bijkomstig gevaar zou zijn dat de uitbarsting in het Kivumeer ook leidt tot een uitbarsting van onder water opeengehoopt koolzuurgas of methaan. Dit kan tot een ramp langs de kust leiden, omdat blootstelling aan de gassen van de explosie tot verstikking leidt.

Volledig scherm © AP

Wetenschappers van AfricaMuseum onderweg

Drie wetenschappers van het AfricaMuseum in Tervuren trekken naar Goma om er de activiteit van de vulkaan Nyiragongo te helpen monitoren, melden minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS).

“De situatie rond de vulkaan is erg onzeker. Er is nog steeds seismologische activiteit en het is momenteel onduidelijk welke richting het zal uitgaan. Het meten en analyseren van gegevens is daarom van essentieel belang”, benadrukken Kitir en Dermine. “Deze info kan worden gebruikt om te bepalen wanneer het voor mensen veilig zal zijn om naar de stad terug te keren.”

Volledig scherm © AP

Wetenschappers van het AfricaMuseum werken al 15 jaar samen met het Observatoire Vulcanologique de Goma (OVG) en helpen sinds 2015 de middelen voor het monitoren van vulkanische activiteit in de regio te verbeteren. Samen met Luxemburgse collega’s kunnen ze een ondersteunende rol spelen bij de analyse van gegevens over seismische activiteit voor het OVG. Hun werk zal ook de plaatselijke instanties helpen bij de ontwikkeling van noodplannen.

Volledig scherm Gevluchte mensen aan een voedselverdelingspunt. © AP

Volledig scherm Een koppel dat na de chaos weer herenigd werd met hun zoekgeraakte 7-jarige zoontje. © AFP

Volledig scherm Gevluchte kinderen spelen met een zelfgemaakte flipperkast in Sake, zo'n 25 kilometer verderop. © AFP

Volledig scherm Beelden van de lavastroom na de vulkaanuitbarsting zaterdag. © AP

Volledig scherm De ravage is groot. © via REUTERS

Bekijk ook: Virungapiloot Anthony Caere toont ravage Congolese vulkaan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.