Honderdduizenden gezinnen zonder stroom door ijsstorm in Canada

Drama in Duitsland: jongen (11) betrokken bij dood meisje (10) in kinderte­huis

In Wunsiedel, in de Duitse deelstaat Beieren, zou een 11-jarige jongen een leeftijdsgenootje om het leven hebben gebracht. Dat blijkt uit de resultaten van het forensisch onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie en de politie vrijdag. “Omdat de elfjarige jongen nog niet strafrechtelijk aansprakelijk is, is hij preventief in een beveiligde inrichting geplaatst”, klinkt het.