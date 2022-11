“Honderdduizenden euro’s cash geld gevonden bij woninginval Jumbo-topman Frits van Eerd”

De Nederlandse fiscale opsporingsdienst heeft in september honderdduizenden euro’s cash geld aangetroffen bij de inval in het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. Dat bevestigen meerdere directe betrokkenen bij het bewuste grote witwasonderzoek aan de Nederlandse krant ‘Het Financieele Dagblad’. Eerder zette Van Eerd tijdelijk een stap opzij als algemeen directeur van de Nederlandse supermarktketen nadat hij opgepakt was in het dossier.

Eerder raakte ook al bekend dat “grote geldbedragen” waren aangetroffen tijdens invallen in het kader van het witwasonderzoek van de Nederlandse fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM), dat veel verder gaat dan enkel de inval in de woning van de Jumbo-topman in Heeswijk-Dinther. Maar tot nu toe was niet bekend om hoeveel cash het juist ging en waar de FIOD en het OM het geld net hadden gevonden.

Groot deel in woning Van Eerd

Nu blijkt dat een groot deel ervan ontdekt is in de woning van Van Eerd, meldt ‘Het Financieele Dagblad’. De Nederlandse krant volgt het dossier op de voet. Opsporingsdiensten beschouwen het bezit van grote sommen contant geld als een belangrijke indicator van witwassen. Het geld werd tijdens de doorzoeking direct in beslag genomen.



Waarom de Jumbo-baas honderdduizenden euro’s aan contant geld in zijn woning had liggen, is onbekend. Zijn advocaat wilde niet reageren. Van Eerd zat eerder een aantal dagen in de cel nadat hij was opgepakt in de zaak. De Nederlander blijft een verdachte, liet het Openbaar Ministerie verstaan.

Volledig scherm Supermarktketen Jumbo is ook actief in ons land. © Photo News

Waar draait het om?

Het omvangrijke Nederlandse witwasonderzoek draait onder meer om autohandel en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Hoofdverdachte is Theo E. (58) uit Aa en Hunze (Drenthe), een voormalig coureur en bekend figuur in de motorsport die meerdere (auto)bedrijven op zijn naam heeft staan.



Hij wordt gezien als spin in het web en wordt meer concreet verdacht betrokken te zijn bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen, via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport, aldus het Nederlandse gerecht. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Afwachten

Jumbo is de op één na grootste supermarktketen van Nederland en is ook actief in België. Jumbo geniet ook bekendheid als sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.

Partijen in de sportwereld die worden gesponsord door Jumbo gaven eerder aan het onderzoek af te wachten. “Voorzichtigheid is hier op z’n plaats, we wachten tot de feiten op tafel liggen. We hebben contact gehad met Jumbo; de directievoering en marketing lopen gewoon door”, reageerde de manager van Max Verstappen eerder.

Het supermarktbedrijf benadrukte al meermaals zelf géén verdachte te zijn in het onderzoek. Jumbo had acht jaar geleden overigens al “grote twijfels bij de hoofdverdachte”, schreef ‘Het Financieele Dagblad’ twee weken geleden. Het bedrijf weigerde destijds een factuur van 60.500 euro te betalen aan autohandelaar Theo E. De factuur betreft de sponsoring van het motorcrossteam van E. door Jumbo. Desondanks is Van Eerd daarna privé zaken met hem blijven doen.

Herbekijk ook: Inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd