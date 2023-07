Honderdduizenden deelnemers verwacht bij opvolger Love Parade in Berlijn

Zes doden bij brand in bejaarden­te­huis in Milaan

Bij een brand in een bejaardentehuis in Milaan zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeker zes mensen om het leven gekomen. Ruim tachtig mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, meldde het Italiaanse persbureau Ansa.