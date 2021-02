Honderdduizenden AstraZeneca-vaccins liggen te verkommeren in Duitse koelkasten: zorgpersoneel wacht liever op concurrenten

In Duitsland liggen 650.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin in de vriezers zonder dat er mensen zijn die ze willen. Veel zorgmedewerkers voor wie de vaccins bedoeld zijn, slaan bewust hun vaccinatie over omdat ze liever wachten om in een latere rond met een ander vaccin ingeënt te worden. Net als bij ons maken veel zorgmedewerkers zich ongerust over de resultaten van het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf.

Drie tot vijf. Zo ontstellend weinig mensen komen er elk uur een coronavaccin halen op de oude luchthaven van Tegel in Berlijn, zegt een veiligheidsmedewerker aan de Duitse radio Deutsche Welle. In Tegel worden er enkel vaccins van AstraZeneca toegediend, en hoewel er elke dag honderden uitnodigingen vertrekken, komt bijna niemand effectief om zijn inenting.

Tientallen berichten kwamen er zo de laatste dagen binnen, van over heel Duitsland: medewerkers uit de zorgsector die niet komen opdagen wanneer ze uitgenodigd worden om gevaccineerd te worden. In hoofdstad Berlijn bleven er zo 29.000 vaccins van AstraZeneca liggen. Over heel Duitsland gaat het zelfs om 650.000 stuks, blijkt uit data van het RKI-instituut, de Duitse tegenhanger van Sciensano.

Veel zorgmedewerkers wachten liever op een prik van bijvoorbeeld Pfizer, dat in vaccinstudies betere resultaten liet zien. Uit verschillende landen kwamen de afgelopen weken ook berichten dat de prik van AstraZeneca relatief heftige bijwerkingen had. Als het Duitse zorgpersoneel nu niet op de uitnodiging ingaat, krijgen ze nogmaals een vraag om zich te laten vaccineren wanneer de gewone bevolking aan de beurt is. De hoop is dan dat zij een vaccin van een andere producent krijgen.

In het vaccinatiecentrum van Berlin Tegel blijft het rustig. Veel zorgmedewerkers weigeren zich te laten inenten met het AstraZeneca-vaccin.

Achteraan aanschuiven

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn sprak vrijdag zijn vertrouwen uit in het vaccin van AstraZeneca. Hij noemde het een “veilig en effectief” vaccin. De Berlijnse burgemeester Michael Müller dreigde mensen die het vaccin weigeren achteraan de wachtrij te plaatsen. Hij wil vermijden dat de vaccins komen te vervallen. “Ik zal niet toelaten dat tienduizenden dosissen in onze koelkasten liggen, terwijl tegelijkertijd miljoenen mensen zich er meteen mee zouden willen laten inenten”, aldus Müller tegenover Der Tagesspiegel. “Ook ik zou me er meteen mee laten vaccineren. Het werkt schitterend. Wie het niet wil, heeft zijn kans verkeken. We zullen het dan aan anderen aanbieden.”

De burgemeester van de hoofdstad wil met andere deelstaten overleggen om het vaccin nu te kunnen aanbieden aan leerkrachten, opvoeders, politieagenten en brandweerlui. “Deze mensen hebben dagelijks honderden contacten”, en dus verdienen zij een snellere inenting.

Volgens topviroloog Christian Drosten is er effectief niets mis met het vaccin van AstraZeneca. “De vaccins die we hebben, zijn extreem goed tegenover de verwachtingen”, zo zei hij deze week in zijn podcast. “Er is altijd wel ergens een haar in de soep te vinden, en sommigen kijken daar dan met een vergrootglas naar. Maar zo werkt het niet. Wat telt is dat alle vaccins het risico op een zware infectie tot een minimum herleiden."

“Écht wel een goed vaccin”

Ook in België is er veel scepsis over het AstraZeneca-vaccin, en experts en politici doen er eveneens alles aan om dat beeld bij te stellen. “Voor een jongerenpopulatie tussen 18 en 55 jaar is het vaccin van AstraZeneca écht wel een goed vaccin”, zei Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie, gisteren nog eens. Ook hier mogen zorgmedewerkers hun prik weigeren en schuiven die personen op in de ranking.

Maar dat is geen enkele garantie dat de volgende prik niet van AstraZeneca zal zijn. “Wie weigert maar zich nadien bedenkt, schuift door naar een volgende fase en dan wordt het vaccin opnieuw gekozen op basis van beschikbaarheid. Wie een AstraZeneca-vaccin weigert, kan dus net zo goed de volgende keer opnieuw een AstraZeneca-vaccin krijgen”, aldus Ramaekers.