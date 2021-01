“Honderd miljoen vaccinaties in eerste 100 dagen Biden is mogelijk”

Het doel van Joe Biden om ervoor te zorgen dat er in zijn 100 eerste dagen als president 100 miljoen dosissen van de coronavaccins worden toegediend, is haalbaar. Dat heeft topimmunoloog Anthony Fauci gemeld. Die wordt ook de voornaamste raadgever van de nieuwe president in de strijd tegen het coronavirus.

Biden heeft beloofd om in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap 100 miljoen dosissen van het vaccin toe te dienen. Fauci zei op televisiezender NBC dat er geen twijfel over is dat dat haalbaar is.

In de VS zijn al twee vaccins goedgekeurd (Pfizer en Moderna), maar het duurt te lang vooraleer de vaccinatiecampagne op volle toeren draait. Volgens de Centers of Disease Control (CDC), het Amerikaans gezondheidsagentschap, werden al 31,1 miljoen dosissen van het vaccin geleverd aan de VS. Minder dan 40 procent (12,2 miljoen) werd al toegediend. Bovendien dreigt in bepaalde staten, waaronder New York, een tekort aan vaccins nadat ze hun vaccinatiecampagnes aanzienlijk hadden versneld, omdat de leveringen door de federale overheid niet voldoende werden gecoördineerd.

Zwaarste fase van pandemie

Volgens Fauci zullen de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson snel goedgekeurd worden door de gezondheidsautoriteiten. "Dat gaat nog weken duren, geen maanden.” De VS gaan ondertussen door de zwaarste fase van de coronapandemie sinds die vorig jaar uitbrak. Dinsdag nog registreerden ze met 4.470 overlijdens op 24 uur een recordaantal overlijdens. In de afgelopen vijf dagen stierven ongeveer 20.000 mensen aan Covid-19.

Ron Klain, de toekomstige kabinetschef van Joe Biden, zei zondag dat hij verwacht dat de kaap van 500.000 Covid-doden in de VS in februari gerond zal worden. De teller staat nu al op meer dan 395.000. "De pandemie gaat nog verergeren vooraleer de situatie weer verbetert", zei hij op televisiezender CNN.

Defense Production Act

Hij gaf aan dat de regering voor de 100 miljoen dosissen op 100 dagen gebruik zou kunnen maken van de Defense Production Act, waardoor privébedrijven kunnen verplicht worden om bepaalde noodzakelijke goederen te produceren. Die wet werd eerder al ingeroepen voor de productie van mondmaskers. De nieuwe president is ook van plan om de Nationale Garde en FEMA, het federaal bureau voor rampenbestrijding, in te schakelen om het aantal vaccinatielocaties op te trekken.

Volgens Rochelle Walensky, de toekomstige directrice van de CDC, zal het veel inspanningen vergen om 100 miljoen dosissen te injecteren in 100 dagen, maar zal dat wel lukken.