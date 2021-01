Honderd doden bij aanslag in Niger

LIVE. Gemiddeld aantal nieuwe besmettin­gen daalt 31 procent in België - VS en Verenigd Koninkrijk vestigen juist nieuwe dagrecords

15:48 Voor Belgen die terugkeren uit het buitenland is quarantaine voortaan verplicht na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone, en wordt een coronatest verplicht op dag één en dag zeven na terugkeer. Voorts komen er ook extra controles op deze maatregelen. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.