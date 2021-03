Hond VS-president Biden krijgt training en zal terugkeren naar Witte Huis

Major, de hond van de Amerikaanse president Joe Biden die begin maart na een incident naar familie in Delaware werd gestuurd, zal terugkeren naar het Witte Huis. "De hond is in training. Ik heb hem niet verbannen", lichtte de president vandaag toe in een interview met televisiezender ABC.

Major en zijn kompaan Champ werden begin maart overgebracht naar Bidens thuisstad Wilmington in de staat Delaware. Aanleiding zou een incident in het Witte Huis geweest waarbij iemand van de geheime dienst lichte verwondingen had opgelopen. Sommige media berichtten dat de hond had gebeten.

De Duitse herder was drie jaar oud toen hij in 2018 door het gezin werd geadopteerd uit een asiel. Sindsdien woonde hij bij hen in Delaware, maar in januari verhuisden de honden met de Bidens naar het Witte Huis. Major moet echter nog wennen aan zijn nieuwe omgeving en de drukte in de ambtswoning van de president. Bronnen vertelden aan CNN dat de hond meermaals geagiteerd gedrag vertoonde, zoals springen, blaffen en op personeelsleden afstormen. De andere hond, Champ, is met zijn dertien jaar al wat ouder en dus wat rustiger.

"Major heeft niemand gebeten en is niet door de huid gegaan", zo verdedigde Biden zijn huisdier vandaag. "Maar hij kwam een hoek om om en daar stonden twee mensen die hij totaal niet kent en ze bewegen, en dan beweegt hij om te beschermen", legde hij uit “Maar hij is een lieve hond. 85 procent van de mensen daar (in het Witte Huis, red.) heeft hem graag. Hij doet niets anders dan hun likken en kwispelen.” Biden ontkende ook dat de hond vanwege het incident was verbannen. Ze werden naar huis gebracht omdat hij en zijn echtgenote Jill een aantal dagen op reis moesten, aldus de president.

Major "is momenteel in training" in Delaware en zal terugkeren naar Washington, zo verzekerde Biden.

Volledig scherm Jill Biden met de oudste hond Champ. © EPA