Hond trapt op geweer en schiet man dood

In de Amerikaanse staat Kansas is een man zaterdag overleden nadat hij in de rug werd geschoten terwijl hij op de passagiersstoel van een pick-uptruck zat. De kogel was afkomstig van een geladen vuurwapen op de achterbank dat afging nadat een hond erop trapte.

Zaterdagochtend kregen de hulpdiensten een oproep binnen over een man met een schotwonde in de rug. Enkele minuten was een team ter plaatse. Ze probeerden het slachtoffer - de dertigjarige Joseph Austin Smith - nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

“Op de achterbank lagen jachtspullen en een geweer”, meldt het kantoor van de sheriff van Sumner County in een verklaring. “De afgevuurde kogel trof de passagier die ter plaatse aan zijn verwondingen overleed.”

De autoriteiten beschouwen het incident als een ongeval en hebben de zaak afgesloten.

Niet de eerste keer...

Het is niet de eerste keer dat een hond betrokken is bij het afvuren van een geladen vuurwapen. In 2004 werd een man uit Florida in de pols geraakt nadat een puppy een wapen liet afgaan. De man trof op dat ogenblik de voorbereidingen om zeven puppy’s dood te schieten omdat hij geen nieuwe thuis voor hen kon vinden.

In 2015 schoot een labrador met de naam Trigger een vrouw uit Indiana per ongeluk in de voet. Ze had haar geladen geweer op de grond laten liggen.

In 2017 werd een fazantenjager in Iowa getroffen door een kogel tijdens een jacht met drie andere jagers. Eén van de jagers had een geladen geweer op de grond gelegd en een van de twee jachthonden die hen vergezelde, liet het wapen afgaan.

Drie jaar later schoot hond Balew zijn eigenaar in het been terwijl hij met zijn baasje aan het ravotten was. De eigenaar van de hond vertelde dat hij op de sofa zat en zijn viervoeter van zijn schoot duwde, maar Balew sprong omhoog, schakelde daarmee de veiligheidsgrendel af en drukte op de trekker.

Eveneens in 2018 kreeg een man een kogel in de rug nadat zijn hond op de achterbank van zijn auto per ongeluk op de trekker van zijn geladen geweer trapte. De man liep longschade en gebroken botten op.