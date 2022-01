Hond is al 4 maanden vermist, tot skiër merkt dat dier klem zit in de sneeuw en geweldige reddingsactie volgt

De hond, Russ, raakte in augustus vermist tijdens de hevige bosbranden in Californië. Daarna ontbrak elk spoor van de viervoeter. Net toen zijn baasje alle hoop had opgegeven, werd Russ opgemerkt door een skiër. Het dier zat klem in anderhalve meter sneeuw. Reddingswerkers konden hem bevrijden en met een slee de berg afvoeren. Vervolgens werd Russ herenigd met zijn overgelukkige baasje.

De vier maanden durende odyssee begon in augustus, toen de hond schrik kreeg tijdens de hevige bosbranden nabij Lake Tahoe in Californië en wegliep, recht de bergen in.

Zijn baasje, een verpleger, moest noodgedwongen zonder hond vertrekken toen de stad werd geëvacueerd. Nadat Russ op de vlucht was geslagen, bracht zijn baasje de lokale autoriteiten op de hoogte en hing hij flyers op. Maar Russ bleef onvindbaar. De verpleger moest in een andere regio op zoek naar werk en dacht dat hij zijn hond nooit meer zou zien.

Kerstmirakel

Maar half december bleek er dan toch een kerstmirakel in de maak. Een skiër had die ochtend een hond opgemerkt in de sneeuw nabij Twin Peaks, in de buurt van Lake Tahoe, nadat de viervoeter naar hem had gegromd. De skiër maakte foto’s van de hond, plaatste de beelden op Facebook en vertelde dat hij een hond had gevonden die vastzat in de sneeuw, niet meer in staat om te bewegen.

Volledig scherm Zo werd Russ in de sneeuw aangetroffen, als een klein hoopje ellende © Facebook

Reddingsactie

Daarop kwamen Leona Allen en Elsa Gaule van Tahoe Paws in actie. Tahoe Paws is een non-profitorganisatie voor het zoeken en redden van vermiste dieren. Toen Allen aankwam op de plek van de vondst, kon ze niet zeggen of de hond dood of levend was.

Quote Toen hij zijn ogen opende, ben ik er vrij zeker van dat ik schreeuwde. Leona Allen

“En toen hij zijn ogen opende, ben ik er vrij zeker van dat ik schreeuwde”, vertelde ze aan een lokale zender. “We wisten dat we snel moesten zijn, omdat de hond al de hele tijd vastzat in de sneeuw en omdat het erg koud was”, vertelde Wendy Jones, directeur van Tahoe Paws en coördinatrice van de reddingsactie, aan ‘The Washington Post’. “Het was dus behoorlijk intens, met veel adrenaline en heel emotioneel.”

Nadat ze Russ hadden gevonden, bouwde Gaule onmiddellijk een band met de hond op, zonder dewelke de redding helemaal niet mogelijk zou zijn geweest, vertelde Allen. Gaule stelde Allen voor om op de slee te gaan zitten en Russ op haar schoot te leggen. Vervolgens bedekten ze hem met een deken en begonnen ze aan de lange terugreis van ongeveer twee uur naar beneden.

Extatisch

Toen Allen en Gaule het dal bereikten, gaven ze Russ aan ambtenaren van de dierenbescherming, die hem naar een dierenarts brachten om te controleren of hij gezond was. De hond bleek een microchip te hebben, waardoor ze zijn eigenaar in Riverside County, Californië, konden vinden. “Hij was extatisch”, zei Jones.

Jones zei dat ze niet verbaasd was dat Russ vier maanden overleefde in de meedogenloze wildernis van de Sierra Nevada. Honden zijn sterk en gaan in overlevingsmodus en zoeken onderdak, voedsel en water wanneer dat nodig is.

“Ze zijn veel slimmer dan we denken”, besloot ze.

Volledig scherm Russ overleefde bosbranden en sneeuwstormen. © Facebook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Tieners halen levende hond uit lawine: “Dit is een mirakel”