Hond eet paspoort van aanstaande bruidegom op enkele dagen voor internationaal huwelijksfeest

KIJK. “Elke kleine misreke­ning kan tot ramp leiden”: reddingsac­tie van schoolkin­de­ren boven 300 meter diep ravijn verloopt bijzonder moeilijk

In Pakistan zitten acht mensen, onder wie zes schoolkinderen tussen 10 en 15 jaar, al urenlang vast in een kabellift op een hoogte van maar liefst 300 meter. De lift raakte defect tijdens een ritje in een bergachtig gebied in het noorden van het land. Er is een grote reddingsactie met helikopters aan de gang, maar die verloopt bijzonder moeilijk. “Elke kleine misrekening kan tot een ramp leiden”, zegt reddingswerker Bilal Faizi. De naderende duisternis maakt de operatie nog eens dubbel zo lastig.