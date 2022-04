Homo- en biseksuele mannen mogen in Canada voortaan bloed doneren zonder wachtperiode

In Canada is het voor mannen tot op heden niet mogelijk om bloed te doneren indien ze de laatste drie maanden voor de donatie seks hadden met een andere man. Dankzij de wetswijziging, die zal ingaan op 30 september, is seksuele onthouding niet langer nodig. In plaats daarvan wordt het bloed van potentiële plasma- en bloeddonoren uitvoerig gescreend als er sprake is van “risicovol” seksueel gedrag. Enkel mannen die de laatste drie maanden voor een donatie anale seks hadden, mogen nog steeds geen bloed doneren.