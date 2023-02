Holocaustmonument in Letland beklad met pro-Russisch Z-symbool

Beruchte IS-bruid verliest beroep over Britse nationali­teit

De bekende jonge vrouw (23) die als 15-jarige haar ouderlijk huis in Londen verliet en naar 'het kalifaat' in Syrië ging, Shamima Begum, heeft een cruciale beroepsprocedure verloren om haar Britse nationaliteit terug te krijgen. De toenmalige Britse binnenlandminister nam haar in 2019 het staatsburgerschap af toen ze werd aangetroffen in een vluchtelingenkamp in Syrië. Ze is nog steeds in Syrië.