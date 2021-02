“Hollywoodfilm ‘Contagion’ was inspiratiebron voor razendsnelle Britse vaccinatiestrategie”

De film uit 2011 van regisseur Steven Soderbergh met Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow en Kate Winslet in de hoofdrollen volgt enkele medische en politieke verantwoordelijken in de strijd tegen het virus dat de wereld rondgaat. Uiteindelijk wordt een vaccin gefabriceerd om het virus aan te pakken, maar er zijn niet genoeg doses voor iedereen, waarna ze worden verdeeld op basis van een loterij.

Het scenario heeft zo veel jaren later ook de Britse minister van Volksgezondheid geïnspireerd. “Uiteraard heb ik mijn inspiratie niet enkel daar gehaald”, benadrukte de minister woensdag in het tv-programma ‘Good Morning Britain’. “Maar ik heb de film wel degelijk bekeken en het geloofwaardige scenario is trouwens mede tot stand gekomen met behulp van het advies van vermaarde epidemiologen.”

Matt Hancock gaf dan ook toe dat de film de Britse regering heeft beïnvloed om zo vroeg mogelijk grote bestellingen voor vaccins te plaatsen. “De film laat zien dat grote internationale druk niet ontstaat tijdens de ontwikkeling van de vaccins an sich, want dan werkt iedereen nog goed samen, maar wél wanneer de vaccins zijn goedgekeurd en er een lange rij wachtenden ontstaat om ze aan te schaffen”, aldus Hancock. En dan is het zaak om bij de eersten te zijn.

Quote Ik wist dat de vraag naar vaccins enorm ging zijn eens ze waren goedge­keurd en dat we klaar moesten zijn om elke volwassene in ons land te vaccineren Matt Hancock

De minister was er dan ook als de kippen bij om er bij de voltallige regering op aan te dringen om de ontwikkeling van het Oxford-vaccin te ondersteunen en in het VK te produceren. “Ik wist dat de vraag naar vaccins enorm ging zijn eens ze waren goedgekeurd en dat we klaar moesten zijn om elke volwassene in ons land te vaccineren.”

Volledig scherm Matt Hancock © REUTERS

Hancock zei ook dat de film het besluit van de regering beïnvloedde om tijdig een ​​duidelijke vaccinatievolgorde vast te leggen voor de binnenlandse uitrol van de inentingen, in een poging om voortdurend geruzie te voorkomen over wie de prik als eerste zou moeten krijgen. “Ik stond erop dat we genoeg bestelden voor elke volwassene om hun twee doses te krijgen”, zei hij. “Maar we waren ook al heel vroeg vragende partij om advies te bekomen over wie eerst zou gevaccineerd worden en maakten dat meteen openbaar, zodat er geen grote heibel kon ontstaan over de vaccinatievolgorde.”

Al 10 miljoen Britten gevaccineerd

Hoewel de Britse regering vorig jaar lang aarzelde om een lockdown in te stellen met torenhoge besmettingscijfers en overvolle ziekenhuizen tot gevolg, heeft de snelle vaccinatiestrategie wél zijn vruchten afgeworpen. In het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels 10 miljoen mensen een eerste prik tegen het coronavirus gekregen. Dat staat in schril contrast met hoe traag de vaccinaties elders in Europa lopen. Premier Boris Johnson sprak op Twitter over een fantastisch resultaat. Hij bedankte iedereen die heeft geholpen om het bereiken van deze mijlpaal mogelijk te maken.

Bij het streven van de Britse overheid naar het vaccineren van de kwetsbaarste groepen, wordt snel vooruitgang geboekt. Het is de bedoeling dat rond 15 februari alle 15 miljoen burgers en verzorgers die het grootste risico lopen door de ziekte, een eerste dosis hebben gekregen. Daarna kan de regering mogelijk beginnen met het versoepelen van de lockdownbeperkingen.

