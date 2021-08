Holebi’s in Afghanistan vrezen voor executies: “Mijn leven is een nachtmerrie geworden”

Tot nu toe werd stiekem een oogje dichtgeknepen voor de holebigemeenschap in Afghanistan. Door de overname van de taliban moeten liefdegevoelens echter opnieuw achter slot en grendel. Sterker nog: wie betrapt wordt met een partner van hetzelfde geslacht riskeert weer een executie. De Amerikaanse nieuwswebsite ‘Business Insider’ zocht en vond enkele getuigenissen van betrokkenen ter plaatse. “Mijn leven is een nachtmerrie geworden”, stelt Rameen (*).

Homoseksualiteit is in Afghanistan officieel verboden. Toch kon de 37-jarige VN-medewerker zich elke week volledig uitleven in een karaokebar in Kaboel. Geestesgenoten kwamen daar in het geniep samen, waardoor Rameen zich relatief veilig voelde. “Het was fantastisch, ik heb er veel plezier beleefd”, stelt hij.

Nu heeft Rameen echter te veel schrik om nog af te spreken met zijn vriend. “Als de taliban dit ontdekken, gaan ze ons ter dood veroordelen. Ik vrees dat er niets anders opzit dan de relatie stop te zetten.”

Volledig scherm De taliban houden de wacht in de buurt van de luchthaven. © EPA

“Durf niet buiten komen”

Ghulam (*) zit als 21-jarige student in hetzelfde schuitje. “Ik durf nu niet meer buiten komen. Ik zie hier geen toekomst. Als ik een visum zou krijgen, zou ik al lang vertrokken zijn naar een ander land.”

Sayed, een 36-jarige Afghaan uit de noordelijke provincie Balkh, zag de situatie in amper een week tijd drastisch keren. “Vroeger kon ik mijn partner zonder enige schaamte in het echt zien, nu is dat niet langer zo. Van zodra ze weten dat ik homo ben, zal ik zonder pardon vermoord worden.”

In theorie staat op homoseksualiteit nog steeds de doodstraf, maar sinds het einde van het eerste talibanregime in 2001 werd die wrede praktijk niet meer uitgevoerd. Daar dreigt nu verandering in te komen. Volgens ‘Bild’ maakte een shariarechter vorige maand al duidelijk dat hij homo’s zou laten stenigen.

Volledig scherm © Photo News

Fatwa

Nemat Sadat werkte lange tijd als professor politieke wetenschappen aan de universiteit in Kaboel. Hij was de eerste figuur die het publiekelijk opnam voor de LGBTQ-rechten in Afghanistan. Na verschillende doodsbedreigingen en zelfs een fatwa vluchtte hij in 2013 naar de Verenigde Staten.

Nu roept Sadat de internationale gemeenschap op om snel actie te ondernemen. “Als ik zeg dat homo’s afgeslacht zullen worden, is dat niet overdreven. Ik krijg nu het ene bericht na het andere: mensen sturen hun paspoort en smeken mij om hen weg te halen uit Afghanistan.”

Dragqueen

Hamid Zaher (47) was een van de eerste Afghaanse mannen die in het openbaar uit de kast durfde te komen. In 2001 trok hij weg uit zijn geboorteland. Na een tussenstop in Turkije kreeg hij zeven jaar later asiel in Canada. “Ook al kreeg onze regering in de voorbije twee decennia steun van de VS, dan nog was het geen lachertje om homo te zijn in Afghanistan. Die mensen riskeerden bijvoorbeeld nog altijd om geslagen te worden of in de gevangenis te belanden. Nu zou hen echter een zekere dood wachten.”

Volledig scherm © Photo News

“Wanhoopskreten”

Najib Faizi (21) noemt zichzelf graag de eerste dragqueen met Afghaanse roots. Op tienjarige leeftijd verhuisde hij samen met zijn oudere zus naar Duitsland. “Hier kan ik doen wat ik wil, maar die vrijheid vind ik zeker niet vanzelfsprekend.”

Door zijn activisme en opvallende aanwezigheid op sociale media loopt hij in de kijker. “Ik word zelf vaak met de dood bedreigd. Vorige week ontving ik echter vooral wanhoopskreten van mensen die hopen dat ze ooit zo zorgeloos als ik kunnen leven. Die mensen hebben hulp nodig, maar iedereen laat hen in de steek.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Najib Faizi نجیب فیضی😂🧿 (@najib.faizi3) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De enige uitzondering lijkt voorlopig Canada. Dat land wil ruim 20.000 Afghanen opvangen, met een speciale focus op minderheidsgroepen. Naast onder meer vrouwelijke activisten zijn dus ook leden van de LGBTQ-gemeenschap meer dan welkom.

* De namen van de getuigen werden aangepast om hun identiteit te beschermen