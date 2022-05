Hoger opgeleiden steeds toleranter voor politiek geweld

Oekraïense soldaat sterft na gevangenna­me door Russen, officieren sturen foto's van zijn lichaam naar familie

Dan Zvonyk, een Oekraïense soldaat, is gestorven terwijl hij in gevangenname van Russen was. De soldaat was één van de soldaten die de Azovstal-fabriek, de laatste restant van verzet in Marioepol, verdedigde. Hij was te zien in een propagandafilmpje van het Russische leger. In dat filmpje melden ze expliciet dat krijgsgevangenen uit Marioepol menselijk behandeld worden. Vijf dagen later is Dan Zvonyk dood. Het Russisch ministerie van Defensie heeft nog geen commentaar gegeven over zijn dood.

