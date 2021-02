Hoger beroep over opheffen avondklok in Nederland begonnen, parlement debatteert over alternatieve wet

Het hoger beroep over het opheffen van de avondklok in Nederland is kort na 10 uur begonnen in het gerechtshof in Den Haag. De behandeling gaat tot zeker in de middag duren. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet duidelijk.