Hoge vertegenwoordiger EU: "Geen ruimte meer voor democratie in Wit-Rusland”

Tijdens een debat over Wit-Rusland heeft Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, een somber beeld geschetst van de toestand in het land. "Het lijdt geen twijfel dat de repressie in Wit-Rusland nog heviger geworden is. Dat er geen massaprotesten meer zijn, is niet het resultaat van een terugkeer naar de normaliteit, maar wel van een systematische en brutale repressie."

Op hun top van 24 mei beslisten de Europese leiders nieuwe sancties aan te nemen tegen Wit-Rusland. Twee dagen voordien had het regime van president Aleksander Loekasjenko het aangedurfd om een Ryanair-vliegtuig in Minsk te doen landen om dissident Roman Protasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega te kunnen oppakken. Wit-Russische vliegtuigmaatschappijen mogen nu het Europese luchtruim niet meer in en Europese maatschappijen worden gevraagd Wit-Rusland te mijden. Er komen ook doelgerichte economische sancties. Daarover zullen de Europese buitenlandministers op 21 juni knopen doorhakken, zei Borrell dinsdag.

Quote Er wordt steeds meer wetgeving aangenomen om de beperkte ruimte voor wettelijke democrati­sche activitei­ten nog verder in te perken. Josep Borrell

Volgens de Spanjaard gaat het in Wit-Rusland van kwaad naar erger. “Er wordt steeds meer wetgeving aangenomen om de beperkte ruimte voor wettelijke democratische activiteiten nog verder in te perken", zei hij. Elke vorm van dissidentie wordt met harde hand neergeslagen en mensenrechten worden niet meer gerespecteerd. Daar is zelfs het juridische kader voor gecreëerd. Loekasjenko ondertekende onlangs een decreet dat de ordediensten toelaat wapens in te zetten tegen actievoerders.

Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) wil dat de EU bijkomende sancties treft "tegen iedereen die verantwoordelijk is voor de onderdrukking, marteling en mishandeling van vreedzame Wit-Russische burgers". De economische sancties moeten versneld worden uitgevoerd.

Arrestaties, martelingen en overlijdens

In de tien maanden die verstreken zijn nadat Loekasjenko zichzelf opnieuw tot president uitgeroepen heeft, zijn in Wit-Rusland minstens 470 mensen als politieke gevangenen vastgezet, zijn meer dan 35.000 mensen gearresteerd of beboet en is sprake van duizenden gevallen van marteling en verschillende doden. "En dat is nog niet het einde", zegt Van Brempt. "Vandaag komt het nieuws dat Loekasjenko een nieuwe wet heeft ondertekend die de straffen tegen de oppositie en demonstranten nog verhoogt."

Quote Je kunt geen omeletten maken zonder eieren te breken: we moeten maatrege­len nemen die jammer genoeg ook de Wit-Russische economie zullen treffen. Josep Borrell

Borrell gaf de parlementsleden gelijk die zeiden dat Loekasjenko een onvervalste dictator is, die bovendien door Rusland wordt gesteund. "We moeten alles doen om de Wit-Russische bevolking te steunen en (met de Europese maatregelen, red.) gewone burgers te ontzien. Je kunt evenwel geen omeletten maken zonder eieren te breken: we moeten maatregelen nemen die jammer genoeg ook de Wit-Russische economie zullen treffen. Maar tegelijk moeten we de civiele samenleving, de onafhankelijke media en de rechtstaat steunen en blijven drukken op het belang van eerlijke en vrije verkiezingen."

Maar van zulke verkiezingen is in Wit-Rusland nog lang geen sprake. "Dat weten we", besloot Borrell.

