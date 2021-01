Hoge Republikein: “Trump neemt ‘enige verantwoordelijkheid’ voor bestorming Capitool”

McCarthy, die heeft gezegd dat hij denkt dat Trump verantwoordelijk is voor het geweld, deelde details van een telefoongesprek dat hij met Trump had. "Ik ben heel duidelijk geweest tegen de president. Hij is verantwoordelijk voor zijn woorden en zijn daden", zei McCarthy maandag lokale tijd tegen zijn partijgenoten.

"Ik vroeg hem vandaag of hij verantwoordelijkheid voelt voor wat er is gebeurd, of hij zich schuldig voelt over wat er is gebeurd. Hij vertelde me dat hij enige verantwoordelijkheid draagt voor wat er is voorgevallen", aldus McCarthy. De top-Republikein heeft er naar eigen zeggen bij Trump op aangedrongen dat hij Joe Biden zou bellen.