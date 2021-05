Hoge concentraties Viagra in afvalwater in Seoel

‘Boog van Darwin’ op Galapagos­ei­lan­den in elkaar gezakt door erosie

9:16 De bekende rotsenconstructie op de Galapagoseilanden, ook wel de ‘boog van Darwin’ genoemd, is ineengezakt. Volgens de Ecuadoraanse minister van Milieu was de oorzaak “natuurlijke erosie”. De stenenformatie is vernoemd naar de Britse wetenschapper Charles Darwin en is een trekpleister voor duikers.