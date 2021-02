Hoge Chinese ambtenaar: “Hongkong moet bestuurd worden door fervente patriotten”

De uitspraken van Xia kwamen er tijdens een speech over hoe China zijn model van "één land, twee systemen" kon verbeteren. Daarvoor zijn volgens de Chinese topman "patriotten" nodig die Hongkong besturen.

Het "één land, twee systemen"-model kwam er toen het Verenigd Koninkrijk het bestuur van Hongkong in 1997 overhandigde aan China. Volgens het model mocht Hongkong de vrijheden die het had als Britse kolonie, waaronder vrijheid van meningsuiting en een apart rechtssysteem, behouden tot 2047.