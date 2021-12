Hof van assisen verwerpt vraag tot vrijlating van Belgische Marokkaan Farid Kharkhach op proces over aanslagen Parijs

Onduide­lijk­heid op proces aanslagen Parijs: Hoe verkreeg leider van terreur­groep Belgisch paspoort?

“Hoe was het mogelijk dat Oussama Atar in september 2013 een Belgisch paspoort verkreeg?” Op die vraag van een advocaat van een van de burgerlijke partijen in het proces over de aanslagen in Parijs kwam er donderdag geen duidelijk antwoord. Atar is de vermoedelijke leider van de terreurcel die op 13 november 2015 een bloedbad aanrichtte in de Franse hoofdstad.

