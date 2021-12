Hof van assisen in Parijs leert meer over café van gebroeders Abdeslam: “Brahim sprak via Skype met Abdelhamid Abaaoud die toen in Syrië zat”

Het speciale hof van assisen in Parijs heeft donderdag getuigenissen gehoord van twee vaste klanten over de sfeer in het café van de gebroeders Abdeslam, Bar des bégunines, in de maanden die de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs voorafgingen.

Vanuit de lokalen van het Belgisch federaal parket vertelde de 36-jarige Rafik H. per videoconferentie afkomstig te zijn uit Molenbeek waar hij is opgegroeid met Brahim Abdeslam, uitbater van het café. In 2014 begon de getuige met Brahim om te gaan "al was hij zijn broer" en in het café leerde hij een deel van de beschuldigden op het proces kennen. Al nuanceerde hij dat het enkel om goeiedag en tot ziens zeggen was.

Ruimte in kelder

Op vraag van voorzitter Jean-Louis Périès wat er zoal gebeurde in het café kreeg hij van de getuige te horen dat Brahim af te toe terroristische video's uit Syrië bekeek. Rafik H. voegde eraan toe dat Brahim Abdeslam dikwijls naar de kelder ging waar hij een ruimte had uitgebouwd, "speciaal" om via Skype te praten met Abdelhamid Abaaoud die toen in Syrië zat en later de aanslagen coordineerde.

Eveneens vanuit de lokalen van het Belgisch parket vertelde Bilal S. ook over de video's die hij ook zag toen hij de computer "passeerde". Het waren vooral Brahim Abdeslam die ze bekeek, samen met zijn broer Salah, en zijn vriend Ahmed Dahhmani, een ander bechuldigde die echter niet op het proces aanwezig is.

Auto

Bilal S. getuigde dat Salah Abdeslam hem in september 2015 had gevraagd voor hem een auto te huren en dat hij had geweigerd omdat hij niet wist wat Abdeslam ermee zou doen. "Ik dacht meer aan boetes of dat hij de auto niet op tijd zou terugbrengen.”