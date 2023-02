"Hoeveel idioten zijn hier nog?”: Hongaarse commissaris onder vuur na opmerking in Europees Parlement

Varhelyi nam dinsdagmiddag in Straatsburg deel aan een debat over de kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan. Nadat de commissaris aan het einde van de discussie een vraag had beantwoord over de weigering van Servië om de Europese sancties over te nemen, nam hij plaats op zijn stoel en mompelde, binnen het bereik van zijn microfoon, iets in het Hongaars. "Hány hülye van még?", vroeg hij zich af, wat vertaald kan worden als "Hoeveel idioten zijn hier nog?”.

Een filmpje met de opmerking werd op sociale media gepost door het Hongaarse socialistische parlementslid Sandor Ronai en lokte meteen verontwaardigde reacties uit. "Victor Orbans commissaris Oliver Varhelyi noemt Europarlementsleden idioten", zo fulmineerde Guy Verhofstadt (Open Vld). Commissievoorzitter Ursula von der Leyen "moet hem onmiddellijk ontslaan. Zo niet dreigt ze het vertrouwen van het hele parlement te verliezen", aldus de Belgische oud-premier.

Varhelyi publiceerde woensdag een statement waarin hij "het misverstand" over de opmerking "betreurt". Die opmerking "was gelinkt aan een private en lopende conversatie in het Hongaars tussen mij en mijn kabinetschef over een totaal andere kwestie, die uit context is genomen", legde hij uit. "Ik verontschuldig me voor elk mogelijk misverstand daaromtrent. Ik heb het volste respect voor alle Europese instellingen, met inbegrip van het Europees Parlement en zijn geachte leden.”

De verklaring van Varhelyi stemde niet iedereen tevreden. "Zo'n flagrant gebrek aan respect voor het Europees Parlement kan niet getolereerd worden. We vragen een verontschuldiging, niet de schuld geven aan Europarlementsleden dat ze het verkeerd begrepen hebben", stelde de socialistische fractie S&D in een reactie.

De woordvoerder van von der Leyen verwees woensdag tijdens de dagelijkse persbriefing van de Commissie naar het statement van Varhelyi. "De voorzitter verwacht van alle leden van het college dat ze het grootste respect tonen voor de instellingen en hun leden, en ze neemt akte van de verontschuldiging en verklaring die is gepubliceerd door de commissaris", zei hij.

Al langer onder vuur

Varhelyi, die door de regering van premier Viktor Orban is voorgedragen als commissaris, ligt al even onder vuur in Straatsburg. Zo had het parlement in januari gevraagd om een "onafhankelijk en onpartijdig onderzoek" naar het beleid van de Eurocommissaris te starten. Hij wordt onder meer beticht van favoritisme tegenover de Servische president Aleksander Vucic.