“Hoeren, we gaan jullie neuken!” Ophef over seksistische studentenleuzen in Madrid

In Spanje is veel te doen over seksistische leuzen die mannelijke studenten naar hun vrouwelijke collega’s roepen. “Hoeren, kom uit jullie konijnenholen”, blaft een van de jongens zondagavond vanuit een studentenresidentie in Madrid. “Jullie zijn allemaal nymfomanen! We zullen jullie neuken op de fuif.”

Dan gaan ook een hoop rolluiken van de Elías Ahuja-blok naar boven, waarna tientallen andere studenten beginnen te joelen. Ze richten zich naar de Santa Mónica-campus, waar de meisjes zitten.

Kritiek

Onder meer premier Pedro Sanchez veroordeelt de vrouwonvriendelijke actie. “We kunnen dit gedrag dat haat kweekt en vrouwen aanvalt, niet tolereren”, tweet hij. “Het is vooral pijnlijk om te zien dat de hoofdrolspelers jonge mensen zijn. Geen enkele stap terug. Gelijkheidsbeleid is nodig. Stop het machisme!”

De minister van Gelijkheid Irene Montero roept op om de cultuur van “seksuele terreur” te bestrijden die vrouwen als lustobjecten ziet. Ze vindt ook dat meer seksuele opvoeding nodig is, zodat kinderen en adolescenten leren over wederzijdse toestemming en wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag is.

Maatregelen

De Complutense-universiteit blijft alvast niet bij de pakken zitten. “De persoon die te zien is in de video waarin de beledigingen worden geroepen, is onmiddellijk van school gestuurd”, zegt adjunct-directeur Álvaro Nieto aan Spaanse media.”We vinden dat dit soort uitspraken niet thuishoort op een hogeschool of universiteit, maar ook niet in de samenleving in het algemeen. Daarom namen we strenge maatregelen.”

Ook enkele andere jongens zouden zijn weggestuurd, schrijft de krant ‘El Mundo’. Er werd ook gesproken met de ouders van de student, en met de andere jongens in de residentie. De mannelijke studenten bieden hun verontschuldigingen ook aan in een open brief.

Traditie

Volgens sommige studentes van de vrouwenresidentie Santa Monica loopt het allemaal zo’n vaart niet. “Een virale video is makkelijk verkeerd te begrijpen zonder de context ervan te kennen”, schrijven ze in een open brief die online werd gedeeld. “Er werd een indruk van haat en machogedrag gecreëerd, terwijl dat niet verder van de waarheid kan staan.”

Hoewel de taal in de video “ongepast en respectloos” is, is dit een “traditionele praktijk” waarbij studentenverblijven andere colleges beledigen, en heeft dit niet tot doel om seksistische taal te verspreiden of vrouwen te vernederen, voegen ze eraan toe.

Beschaamd

Uit interviews blijkt dat zowel mannelijke als vrouwelijke studentes grotendeels die mening zijn toegedaan, al toonde een Elías Ahuja-student zich meer berouwvol: “Net als de rest van mijn collega’s, degenen die meededen en degenen zoals ik die niet meededen, zijn we beschaamd en bedroefd omdat deze beledigingen onaanvaardbaar zijn,” reageerde hij

