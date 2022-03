Hoelang kunnen de Oekraïners nog standhouden tegen Poetin? Defensie-expert maakt de balans op na een week oorlog

INTERVIEW. Plots is oude dreiging van de atoombom terug: “Ja, Poetin is een schurk. Maar onderhan­del, alstu­blieft. Want er is niks erger dan een kernoorlog”

Ergens in Rusland staat sinds vorige week een Topol-raket op scherp, geladen met een atoombom. Is het slechts een waarschuwing? Of toch een reële bedreiging? “Ik kan me niet voorstellen dat de wereld terug wil naar de tijd dat aan de grenzen van de machtsblokken massavernietigingswapens stonden opgesteld”, zegt emeritus professor Internationale Politiek Yvan Vanden Berghe (80). Alleen al daarom, zegt hij, moet de wereld vooral een oplossing zoeken. “Poetin is een eenzaat met tunnelvisie, die ervan droomt om een historisch figuur te worden. Dat zijn altijd gevaarlijke mannen.”

