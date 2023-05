Hoelang kan Rusland de verliezen nog dragen? “Nog grotere bedreiging dan oorlog zelf”

Verdachte van schietpar­tij in Texas, waarbij een negenjarig slachtof­fer viel, minstens vier keer het land uitgezet

De 38-jarige man die ervan verdacht wordt vijf mensen in Texas te hebben gedood, werd in het verleden al minstens vier keer het land uitgezet door immigratieambtenaren, meldt een bron van US Immigration and Customs Enforcement.