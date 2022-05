Hoe zwaar weegt Poetins nucleair dreigement? “We moeten hopen dat Rusland niet verliest”

Belgisch kindje (4) ontsnapt aan aandacht ouders en verdrinkt in Portugees zwembad

Een vierjarig Belgisch jongetje is dinsdagavond in een privézwembad in Portugal om het leven gekomen nadat hij in het water sukkelde. Toen zijn beide ouders even later hun zoon in het zwembad aantroffen, bleek de jongen al te zijn overleden. “Alles wijst op een spijtig ongeval”, klinkt het bij de lokale autoriteiten.

10:22