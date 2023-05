Hoe zit het nu écht in Bachmoet? Dit doet vermoeden dat Oekraïne er toch nog niet volledig uitgeteld is

Rusland heeft na een maandenlange strijd de inname van Bachmoet in het oosten van Oekraïne opgeëist. Oekraïne zelf ontkent dat de stad gevallen is. Maar hoe zit het nu echt? De Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ maakte een analyse van de toestand op het slagveld en die lijkt erop te wijzen dat Oekraïne er toch nog niet helemaal buiten spel staat.

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin riep zaterdag de overwinning van de Russen uit in Bachmoet. Zowel de Russische president Vladimir Poetin als zijn ministerie van Defensie bevestigde zondag dat de stad nu volledig in handen is van Moskou. Nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de nederlaag eerst leek toe te geven door te zeggen dat Bachmoet “alleen nog in ons hart” bestond, ontkende zijn woordvoerder later dat hij bedoelde dat de stad gevallen was. Hij zou er alleen op gewezen hebben dat Bachmoet volledig in puin ligt.

Volgens het ‘Institute for the Study of War’ lijkt het erop dat de Wagnerhuurlingen inderdaad de westelijke grens van de stad Bachmoet hebben bereikt, nadat ze al het oosten, noorden en zuiden van de stad onder controle kregen en oprukten in het centrum. Oekraïense troepen meldden zelf dat ze nog maar een “onbeduidend” deel van het zuidwesten van Bachmoet in handen hebben: “een stilzwijgende erkenning dat Russische troepen de rest van het westen en noordwesten van de stad hebben veiliggesteld, zo niet alles”.

Toch betekent dat niet dat Oekraïne uitgeteld is. De Oekraïense troepen hebben immers nog de gebieden rond de twee grote wegen naar de stad in handen, net als de bevoorradingsroutes rond Bachmoet. Die zouden de Russen nodig hebben als ze verder willen oprukken.

Oekraïense militaire bronnen geven ook aan dat de Russen een deel van de hoger gelegen - en tactisch belangrijke - gebieden rond Bachmoet kwijt zijn gespeeld. Als de Oekraïense troepen verder oprukken, kan dat zelfs leiden tot “een tactische omsingeling van Wagnertroepen in Bachmoet”.

Tegenaanvallen

Oekraïne is ook bezig met tegenaanvallen in buitenwijken en gebieden ten noorden en ten zuiden van de stad. Die zouden succesvol zijn, niet alleen volgens de Oekraïense legerleiding, maar ook volgens Russische militaire bloggers. “Verscheidene Russische eenheden slagen er niet in hun verloren posities te heroveren en antwoord te bieden op Oekraïense tegenaanvallen op de flanken van Bachmoet”, aldus het ‘Institute for the Study of War’. “Dat bevestigt onze analyse dat Oekraïense troepen het tactische initiatief rónd Bachmoet herwonnen hebben.”

Om de stad en haar flanken in handen te houden zouden de Russen extra versterking nodig hebben. Daarvoor zouden ze troepen moeten verplaatsen die nu nog elders aan het front actief zijn.

Volgens de Amerikaanse denktank is het “onwaarschijnlijk” dat de “uitgeputte” Wagnertroepen nog verder zullen oprukken als Bachmoet effectief volledig ingenomen is. Een Russische militaire blogger wees er gisteren al op dat de huurlingen van Wagner “na de inname van Bachmoet” niet meteen verder zijn gegaan met een aanval op Khromove en Ivanivske, twee nederzettingen net ten (zuid)westen van Bachmoet.

Ook de voormalige Russische bevelhebber Igor Girkin wees erop dat de Russische Wagnerhuurlingen “uitgeput” zijn na hun “zinloze overwinning” in Bachmoet en hun offensief niet verderzetten nadat ze zich tot aan de westelijke grens van de stad hadden “gesleept”.

Van de reguliere Russische troepen op de noordelijke en zuidelijke flanken van de stad wordt ook niet verwacht dat ze snel verder zullen trekken naar het noorden of het westen door de Oekraïense tegenaanvallen in het gebied. Zeker niet omdat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin de terugtrekking van zijn mannen uit Bachmoet heeft aangekondigd voor komende donderdag 25 mei. Dan moet het reguliere Russische leger het daar overnemen.